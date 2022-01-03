خليلوزيتش يفرض السرية على ودية المغرب ضد بوركينا فاسو

قرر مدرب منتخب المغرب، البوسني وحيد خليلوزيتش، فرض السرية على مباراة "أسود الأطلس" الودية أمام بوركينا فاسو، المقررة الخميس المقبل في الكاميرون، استعدادا للمشاركة في كأس إفريقيا.

وذكرت تقارير إعلامية مغربية، أن المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره البوركينابي، لن تبث تلفزيونيا بطلب من مدربي المنتخبين، في إطار الترتيبات المتخذة استعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا المزمع إقامتها بالكاميرون ما بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وأشارت ذات التقارير إلى أن خليلوزيتش ومدرب منتخب بوركينا فاسو، قررا فرض السرية على المباراة الودية، وذلك خشية تسرب خططهما ومقاربتيهما التكتيكيتين.

وستكون مواجهة بوركينا فاسو الودية الوحيدة لـ"أسود الأطلس" في المعسكر الأخير، قبل انطلاق البطولة الإفريقية، وسيضع خليلوزيتش خلال هذه المباراة، آخر اللمسات الفنية والاستقرار على التشكيلة الأساسية للمغرب في أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب المغرب، الذي توج باللقب القاري مرة واحدة في تاريخه، في المجموعة الثالثة التي تضم غانا، والغابون، وجزر القمر، ويستهل "أسود الأطلس" مشوارهم في البطولة الإفريقية بمواجهة غانا يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن المنتخب المغربي ألغى مواجهته الودية التي كانت مقررة أمام الرأس الأخضر، في الـ31 من الشهر الماضي بالرباط، لعدم اكتمال قائمتي المنتخبين بسبب الغيابات والإصابات المرتبطة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات