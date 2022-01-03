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شاهد.. حارس تشيلسي يحرم صلاح من تسجيل هدف الموسم

الرياضة

شاهد.. حارس تشيلسي يحرم صلاح من تسجيل هدف الموسم
.legion-media.ru
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حرم حارس مرمى نادي تشيلسي، السنغالي إدوارد ميندي، نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، من تسجيل هدف عالمي خلال مباراة فريقيهما، أمس الأحد، في قمة المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 58، حينما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2، حاول صلاح مباغتة ميندي، الذي كان متقدما عن مرماه، بكرة ساقطة من مدى بعيد، لكن الحارس السنغالي ارتمى ببراعة ليتصدى لتسديدة النجم المصري ويحرمه من تسجيل هدف عالمي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين ليفربول وتشيلسي، لكن صلاح حقق رقما قياسيا جديدا بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، حيث انفرد بكونه أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أهدافا في الملاعب اللندنية برصيد 14 هدفا ليفك شراكته مع أسطورة "الريدز" ستيفين جيرارد (13 هدفا).

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كما عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا متفوقا بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا.

المصدر: RT + "سكواكا"

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