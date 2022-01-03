ليفربول يتغنى بصلاح بعد تألقه في لقاء تشيلسي

أشاد نادي ليفربول بنجمه محمد صلاح، بعد نجاحه في التسجيل في أول مباراة يخوضها مع "الريدز" في العام الجديد، بهزه شباك تشيلسي، أمس الأحد، في قمة المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح، الهدف الثاني لليفربول، في الدقيقة 26، من زاوية ضيقة بعد تلاعبه بمدافع تشيلسي، ماركوس ألونسو، إثر تمريرة بينية متقنة في ظهر الدفاع من ترنت ألكسندر أرنولد.

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وكتب ليفربول في تعليقه على هدف صلاح في شباك تشيلسي: "عام جديد؟ لا جديد بالنسبة للملك المصري.. نفس الأداء الملكي يقدمه كما عاهدناه دائما".

عام جديد؟ لا جديد بالنسبة للملك المصري.. نفس الأداء الملكي يقدمه كما عاهدناه دائمًا 🇪🇬👑 pic.twitter.com/Fyh6bQoPFn — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 2, 2022

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين ليفربول وتشيلسي، لكن صلاح حقق بفضل هدفه، رقما قياسيا جديدا حيث انفرد بكونه أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أهدافا في الملاعب اللندنية برصيد 14 هدفا ليفك شراكته مع أسطورة "الريدز" ستيفين جيرارد (13 هدفا).

Most Premier League goals scored in London for Liverpool:



🔴 Mohamed Salah (14)

🔴 Steven Gerrard (13)



Mo begins 2022 by breaking another record. 👑 pic.twitter.com/iZe0U2bQlT — Squawka Football (@Squawka) January 2, 2022

كما عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا متفوقا بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا.

المصدر: حساب ليفربول + "سكواكا"