إصابة البرازيلي رونالدو "الظاهرة" بفيروس كورونا

أعلن نادي كروزيرو البرازيلي إصابة نجم كرة القدم السابق رونالدو نازاريرو بكورونا وعدم حضوره حفل مرور 101 عام على تأسيس النادي الذي يعد مساهمه الأكبر منذ الشهر الماضي.

وكان رونالدو قد اشترى 90 % من أسهم كروزيرو في 18 من ديسمبر الماضي، وكان مقررا أن يترأس "الظاهرة" اليوم الأحد، مجموعة من الفعاليات التي ستقام بمناسبة مرور 101 عام على تأسيس النادي الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية في عام 2019.

Brazilian World Cup-winner Ronaldo tested positive for Covid-19 on Sunday, forcing him to cancel his appearance at celebrations for the 101st anniversary of his first-ever team, Cruzeiro, the club said#RonaldoNazariohttps://t.co/fHXUHe8KDN — NDTV Sports (@Sports_NDTV) January 2, 2022

وبدأ اللاعب السابق مسيرته المهنية في كروزيرو، الذي تدرب فيه بين عامي 1992 و1994 عندما بدأ مغامرته الأوروبية التي نقلته إلى آيندهوفن وبرشلونة وإنتر وريال مدريد وميلان الذي عاد منه إلى البرازيل في عام 2008 للاعتزال في كورينثيانز في عام 2011.

COMUNICADO



O Cruzeiro comunica que na manhã deste domingo Ronaldo Nazário testou positivo para Covid-19. Com isso fica impossibilitada a sua ida hoje para Belo Horizonte, bem como a presença nas ações comemorativas pelo aniversário do clube. pic.twitter.com/73JB77nLKm — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 2, 2022

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ويواجه كروزيرو أزمة مالية خطيرة، وسيسدد رونالدو 400 مليون ريال برازيلي (72.7 مليون دولار)، للحصول على 90 % من أسهم النادي الذي أصبح الآن شركة مساهمة تجارية.

المصدر: وكالات