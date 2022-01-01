شاهد.. تصرف غير لائق من جماهير أرسنال بعد هدف مانشستر سيتي القاتل

أبدى بعض جماهير أرسنال رد فعل غير لائق بعد تسجيل مانشستر سيتي لهدف التقدم (2-1) في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن "البريميرليغ".

وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وبالتحديد في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن الضائع عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1، سجل السيتي هدف الفوز القاتل عن طريق الإسباني رودريغو هيرنانديز ليخطف الضيوف نقاط المباراة الثلاث.

🎥 تصرف غير لائق من جماهير أرسنال بعد احتفال لاعبين مانشستر سيتي بالهدف الثاني pic.twitter.com/LKikRLOFlV — E P L W O R L D (@EPLworld) January 1, 2022

واتجه رودريغو للاحتفال بهدفه نحو إحدى زوايا المستطيل الأخضر لملعب "الإمارات" معقل فريق أرسنال، ولحق به زملاؤه لمقاسمته الفرحة التي لم ترق لمشجعي "المدفجية" وشعروا بالاستفزاز ربما "لمبالغة" النجم الإسباني بحركات يديه أثناء الاحتفال وخلع قميصه بجانبهم، فقام العديد منهم برمي عبوات المياه والكؤوس البلاستيكية نحو لاعبي السيتي في لقطة بعيدة عن الروح الرياضية.

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وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 53 نقطة موسعا الفارق إلى 11 نقطة عن أقرب مطارديه تشيلسي الوصيف (42 نقطة) الذي يستضيف في الجولة ذاتها غدا الأحد ليفربول صاحب المركز الثالث (41 نقطة).

في المقابل، توقف رصيد أرسنال عند 35 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT