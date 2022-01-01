تمديد تصويت RT لاختيار أفضل منتخب عربي لعام 2021
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مددت RT فترة التصويت لاختيار أفضل منتخب عربي في العام 2021 حتى العاشر من شهر يناير الجاري.
ويحل المنتخب الجزائري في المركز الأول حاليا بنسبة 71.8 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق شاسع عن أقرب مطارديه المنتخب المغربي الذي يأتي ثانيا بـ9.2 بالمئة من الأصوات، والمنتخب المصري الذي يحل ثالثا بـ3.8 بالمئة من الأصوات.
المصدر: RT
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