 
مباشر

الكشف عن وجهة هالاند المستقبلية

الرياضة

الكشف عن وجهة هالاند المستقبلية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s341

كشف الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن وجهته المقبلة في ظل رغبة العديد من الأندية الأوروبية في ضمه.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن كلمات هالاند لبعض الجماهير التي التقت به خلال العطلة التي قضاها مؤخرا بمدينة ماربيلا الإسبانية.

إقرأ المزيد
وكيل كريستيانو رونالدو يحسم الجدل حول مستقبل النجم البرتغالي
وكيل كريستيانو رونالدو يحسم الجدل حول مستقبل النجم البرتغالي

وقال الدولي النرويجي للجماهير التي سألته عن مستقبله: "سألعب هنا في إسبانيا".

ويحظى صاحب الـ21 عاما باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، مثل ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان.

يوجد في عقد هالاند مع النادي الألماني الذي ينتهي في صيف 2024، شرط جزائي، يصل إلى 75 مليون يورو، وسط رغبة كبيرة لدى ثنائي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في ضمه، بالإضافة لأندية أوروبا الكبرى.

المصدر:"وكالات"










عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا