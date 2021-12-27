كافاني ينقذ "الشياطين الحمر" من الخسارة أمام نيوكاسل (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة نيوكاسل وضيفه مانشستر يونايتد التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتقدم نيوكاسل في النتيجة منذ الدقيقة السابعة بهدف رائع سجله نجمه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، وأدرك الضيوف التعادل عن طريق الأورغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

A dramatic and engrossing night at St James' Park ends all square 👏#NEWMUNpic.twitter.com/IXAbDfXoMP — Premier League (@premierleague) December 27, 2021

وبهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، ورفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

#NEWMUN ~ #PL



نيوكاسل 1 × 1 مانشستر يونايتد | اهداف المباراة كاملة الاعادات - ALL FULL GOALS🎥



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to never miss any goal Follow @FA_GO7pic.twitter.com/AzMcDzODac — Follow Me @FA_GO7 (@Xx00Me) December 27, 2021

الدوري الانجليزي : نيوكاسل 1 - 1 مانشستر يونايتد | هدف كافاني pic.twitter.com/mA1mObzhCv — oxz-18 (@18Oxz) December 27, 2021

المصدر: RT