توريس يوجه رسالة قصيرة لجمهور برشلونة

بات الإسباني فيران توريس، نجم مانشستر سيتي، على أعتاب التوقيع الرسمي مع برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن توريس البالغ 21 عاما اجتاز بالفعل الكشف الطبي في برشلونة، صباح اليوم الاثنين وقال للجمهور الكتالوني الذي ينتظره: "أنا متحمس للغاية".



وزعمت العديد من التقارير، أن قيمة صفقة توريس تبلغ 55 مليون يورو لمانشستر سيتي، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

🎥 Ferran Torres has arrived for his medial: pic.twitter.com/dEPtt6z2DM — Reshad Rahman ✆ (@ReshadRahman_) December 27, 2021

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ومن المنتظر أن يوقع المهاجم الإسباني على عقد مع نادي برشلونة، حتى صيف عام 2027.

وجاءت صفقة فيران توريس بناء على رغبة المدرب تشافي هيرنانديز في التعاقد مع اللاعب نظرا لرؤيته الفنية الكبيرة في إمكانيات اللاعب.



وسيكون فيران توريس، ثاني صفقات برشلونة الشتوية، عقب التعاقد مع الظهير البرازيلي داني ألفيس في صفقة مجانية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن توريس سيتمكن من اللعب لأول مرة مع نادي برشلونة في مباراة الكأس أمام فريق ليناريس ديبورتيفو.

وتمكن توريس من تسجيل 16 هدفا وصناعة 5 أهداف آخرين بقميص مانشستر سيتي الإنجليزي خلال 43 مباراة.

المصدر: "وكالات"