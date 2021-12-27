تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، تأجيل مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون واندرارز يوم الثلاثاء، بسبب الإصابات وحالات بعدوى كوفيد-19 في صفوف ولفرهامبتون.

وبلغ مجموع المباريات المؤجلة هذا الشهر 15 مواجهة، بسبب فيروس كورونا، لكن الرابطة شددت على أنها تعتزم المضي قدما في إقامة المباريات، كلما كان ذلك ممكنا.

إقرأ المزيد

وقالت الرابطة في بيان: "إدارة الرابطة وافقت على طلب التأجيل إذ أن ولفرهامبتون واندرارز لا يملك العدد الكافي من اللاعبين لخوض المباراة (13 لاعبا بالإضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل) نتيجة الإصابات وحالات العدوى بكوفيد-19".

وتسمح رابطة الدوري الممتاز بتأجيل مباراة لو لم يملك الفريق 14 لاعبا على الأقل من بينهم حارس مرمى واحد، وتدرس كل حالة على حدة.

وهذه هي المباراة الثانية التي يتم تأجيلها لولفرهامبتون هذا الموسم، بعد مباراته ضد ضيفه واتفورد الأحد بسبب حالات في صفوف الفريق الزائر.

وفي وقت سابق أعلنت الرابطة تأجيل مباراة ليدز يونايتد ضد ضيفه أستون فيلا يوم الثلاثاء بسبب حالات كورونا بين صاحب الأرض.

المصدر: "رويترز"