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أرسنال يكتسح نوريتش سيتي في عقر داره

الرياضة

أرسنال يكتسح نوريتش سيتي في عقر داره
Reuters JOHN SIBLEY
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دك فريق أرسنال حصون مضيفه نوريتش سيتي بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا هدفين "للمدفعجية" في الدقيقتين (6 و67)، بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى، كل من اللاعبين، المدافع الإسكتلندي كيران تيرني، والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، ولاعب خط الوسط الإنجليزي إيميل سميث روي في الدقائق (44، 84 من ضربة جزاء، 90) على الترتيب.

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وواصل أرسنال صحوته وحقق انتصاره الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة حصدها من 19 مباراة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ". 

في المقابل، توقف رصيد نوريتش سيتي عند 10 نقاط، ويقبع المركز العشرين الأخير في جدول ترتيب الدوري.

المصدر:  RT 

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