تطور جديد في قضية مغادرة اللاعبين لأنديتهم للمشاركة في كأس إفريقيا

أرسل منتدى الدوريات العالمية، خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يقول فيه إنه لن يسمح للاعبين بترك أنديتهم للمشاركة في كأس إفريقيا حتى الثالث من يناير المقبل.

وتجبر قواعد الـ"فيفا"، الأندية على ترك لاعبيها للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بحلول 27 ديسمبر الجاري، أي قبل 13 يوما من انطلاق البطولة المرتقبة في الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين.

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وقال منتدى الدوريات العالمية إن هذا التاريخ "غير معقول وغير مناسب" للكثير من الأندية واللاعبين المرتبطين بمباريات هذا الشهر.

وأضاف المنتدى، الذي يمثل أكثر من 40 مسابقة لدوري المحترفين، أنه أرسل خطابين لـ"فيفا"، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الشهر الماضي لكنه لم يتلق أي رد، وإن أي عقوبة سيتم فرضها على الأندية لعدم تركها اللاعبين ستكون "باطلة".

وكتب الأمين العام للمنتدى، جيروم برلوميتير، في خطاب أرسله، أمس الخميس لـ"فيفا": "كما هو موضح في رسالتنا التي لم يتم الرد عليها بتاريخ 19 نوفمبر، أي قبل أكثر من شهر، يجب تعديل لوائح الفيفا".

وتابع: "نتيجة لذلك، ومن أجل التخفيف من تأثير القرارات على كأس الأمم الإفريقية، ستبدأ مغادرة اللاعبين في الثالث من يناير بالنسبة للأندية واللاعبين المرتبطين بمباريات قبل هذا التاريخ".

وأكمل برلوميتير: "سنعتبر أيضا أي عقوبة يفرضها الفيفا مسيئة وباطلة".

المصدر: رويترز