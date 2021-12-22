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التونسية أنس تعلن إصابتها بكورونا

الرياضة

التونسية أنس تعلن إصابتها بكورونا
Reuters
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أعلنت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تعاني من أعراض شديدة.

وكتبت أنس، المصنفة عاشرة عالميا، في تدوينة على حسابها الرسمي في "تويتر": "أكتب لكم هذه الكلمات، لأبلغكم أنني رغم تلقي اللقاح، جاءت نتيجتي إيجابية لفحص كوفيد-19".

وأضافت أنها تعاني من "عوارض قوية جدا"، وتخضع للعزل في تونس، قائلة "آمل أن أتخطى هذا الفيروس سريعا، وأتماثل إلى الشفاء قريبا".

وكانت أنس، توجت الأسبوع الماضي بطلة لدورة أبوظبي الاستعراضية، بعدما تغلبت على السويسرية بيليندا بنشيتش، لتصبح أول عربية تشارك في البطولة وتحصد لقبها منذ انطلاقتها عام 2009.

وقد وصلت إلى أعلى تصنيف في مسيرتها في نوفمبر 2021، مع احتلالها المركز السابع وفق تصنيف رابطة المحترفات.

كما سجلت موسما ناجحا بامتياز، مع وصولها لربع نهائي بطولة ويمبلدون، بعدما بدأت تلفت الأنظار خلال بطولة أستراليا المفتوحة 2020 حين باتت أول عربية تبلغ ربع النهائي في إحدى بطولات الـ"غراند سلام".

المصدر: وكالات

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