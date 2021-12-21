الزمالك يهزم "ذئاب الجبل"

تغلب فريق "الزمالك" على نادي "المقاولون العرب" (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثنائية "الفارس الأبيض" كل من الثنائي مصطفى فتحي محمد أوناجم في الدقيقتين (60 و76) على الترتيب.

بينما سجل محمد سالم هدف المقاولون العرب عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب عثمان أحمد عثمان، في القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده بعد هذا التعادل إلى 16 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد المقاولون عند 5 نقاط ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT