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شاهد.. لمسة سحرية من رونالدينيو على رمال الطائرة

الرياضة

شاهد.. لمسة سحرية من رونالدينيو على رمال الطائرة
Reuters /Benoit Tessier
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استعرض نجم منتخب البرازيل السابق رونالدينيو بطل العالم 2002 أحد أفضل اللاعبين في العالم من حيث المهارات الفنية العالية في تاريخ كرة القدم، لمساته السحرية على رمال الكرة الطائرة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رونالدينيو وهو يمرر كرة بلمسة سحرية لزميله، في مباراة استعراضية على ملعب رملي للكرة الطائرة للثنائي.

يذكر أن رونالدينيو (41 عاما)، توج بلقب بطل العالم مع منتخب "السيليساو" البرازيلي عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، ودافع عن ألون عدة أندية برازيلية وأوروبية خلال مسيرته الاحترافية، أبرزها باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان، قبل أن يعتزل في عام 2018.

المصدر: وكالات 

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