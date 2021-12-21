إصابة نجم نابولي بفيروس كورونا

أعلن نادي نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إصابة قائده المهاجم لورينزو إنسيني بفريوس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال نابولي في بيان له: "سيخضع اللاعب للعزل الذاتي في منزله. أجرى النادي، بناء على توصيات السلطات الصحية المحلية، اختبارات ومسحات لباقي التشكيلة وستظهر النتائج في وقت لاحق اليوم".

وسيغيب لورنزو إنسيني (30 عاما)، الذي سجل أربعة أهداف في 15 مباراة بالدوري، عن مواجهة نابولي أمام ضيفه سبيتسيا المهدد بالهبوط، يوم الأربعاء، في آخر مباراة للفريق قبل العطلة الشتوية لمدة أسبوعين.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو" برصيد 39 نقطة، متأخرا بفارق أربع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

المصدر: رويترز