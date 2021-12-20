قبل السوبر الإفريقي.. حارس الأهلي المصري الشناوي يوجه رسالة "مبطنة" لريال مدريد

صرح حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي في رسالة غير مباشرة لريال مدريد، بأن الفوز بالبطولات القارية أمر مهم لهم لاستعادة لقب النادي الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم.

ويواجه الأهلي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، بمنافسه الرجاء البيضاوي المغربي حامل لقب الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأربعاء المقبل في قطر، في مباراة السوبر الإفريقي بحثا عن لقب قاري جديد.

وأكد الشناوي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الفريق جاهز تماما لمواجهة الرجاء على لقب كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أن دوافع الجهاز الفني واللاعبين قوية في الفوز بالبطولة التي تمثل أهمية كبيرة للجميع".

أوضح حارس عرين "المارد الأحمر" أن مواجهة الرجاء لن تكون سهلة، في ظل ما تتمتع به مواجهات أندية شمال إفريقيا من قوة وندية شديدة، وأن الجهاز الفني للأهلي يتعامل مع المنافس باحترام وتركيز كبيرين، خاصة أن التفاصيل الصغيرة يكون لها دائما دور في حسم البطولات.

وأضاف الشناوي: "الالتزام بالخطط والتركيز الشديد مهمان للغاية عندما تخوض بطولة من مباراة واحدة، ونحن في الأهلي تعودنا على مثل هذه الأجواء والفريق يضم عناصر مميزة تملك الخبرات اللازمة للتعامل مع المباريات الكبيرة".

وأكمل: "السوبر الإفريقي بطولة مهمة لنا ولجماهيرنا، وبالتأكيد ندخل كل بطولة أو مباراة لا نبحث عن شيء سوى الفوز فقط، لأن المركز الثاني مثل الأخير، ونحن نقدر جيدا رغبة جماهيرنا في الفوز بالألقاب، ونجتهد لإسعادهم".

ووجه رسالته غير مباشرة إلى فريق ريال مدريد، قائلا: "الفوز بالبطولات القارية أمر مهم لنا، من أجل استعادة لقب النادي الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم".

ويحتل ريال مدريد حاليا صدارة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم برصيد 26 لقبا، آخرها كانت بطولة كأس العالم للأندية 2018، متفوقا بفارق 3 ألقاب عن الأهلي الذي كان آخر ألقابه دوري أبطال إفريقيا في يوليو الماضي.

وأشار الشناوي إلى أنه جاهز تماما للمباريات، وأنه يقدر اهتمام الجماهير بالاطمئنان على حالته، مؤكدا أنه من الوارد أن يتحامل على نفسه لكن من المستحيل أن يشارك في التدريبات أو المباريات مصابا، وأنه دائما يضع مصلحة المنتخب الوطني والنادي الأهلي فوق كل اعتبار.

ولمح إلى أن جمهور الأهلي هو المحرك الأساسي للفوز بكل البطولات وتحقيق الإنجازات، وأنه دائما السند في الشدائد قبل الانتصارات، وأن اللاعبين لديهم إصرار كبير على الفوز باللقب، واستمرار نجاحات النادي.

المصدر: وكالات