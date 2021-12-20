شاهد.. مانشيستر سيتي يتغنى بإنجاز "ساحر العرب"

هنأ نادي مانشستر سيتي نجمه الجزائري رياض محرز بوصوله إلى هدفه الـ50 بألوان النادي خلال مباراته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد أمس الأحد، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رياض محرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 63، وصنع الهدف الثاني لزميله المدافع البرتغالي جواو كانسيلو، في الدقيقة 27 من زمن اللقاء، الذي انتهى بفوز فريقه بأريعة أهداف نظيفة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر ستي على موقع "تويتر"مقطع فيديو لهدف محرز معلقا عليه بعبارة: "الهدف رقم 50 لساحر العرب"

الهدف رقم 50 لساحر العرب! 😍



إنهاء ولا أروع من رياض 🎯💥



🔷 #السيتيpic.twitter.com/KZdpCEn6uk — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 20, 2021

يصنع ويسجل 👏 ساحر العرب لا يتوقف 💪



شاهد أبرز ما قدمه @Mahrez22 أمام نيوكاسل يونايتد 🔥



🔷 #السيتيpic.twitter.com/iyRIzhLnVt — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 20, 2021

وكشف رياض محرز في تصريحات لشبكة "بي بي سي" عقب المباراة، عن مدى أهمية انتصار فريقه برباعية نظيفة على نيوكاسل، مساء أمس الأحد، بعد تسجيله الهدف رقم 50 مع مانشستر سيتي، بقوله: "الأمر ليس سيئا طالما يساعد الفريق على الفوز بالمباريات، هذا هو الأهم".

وأضاف: "كل مباراة تمثل معركة، من الرائع دائما التسجيل مبكرا، وهذا ما نجحنا فيه، بشكل عام كانت مباراة جيدة واستحققنا الانتصار".

واختتم حديثه عن الهدف الذي سجله في المباراة: "كنت على يقين بأن الهدف ليس تسللا (ألغي بداعي التسلل، قبل احتسابه بعد الرجوع إلى الـVAR)، كنت أرى المدافع يركض معي، وبالتالي لم أر أي تسلل".

المصدر: وكالات