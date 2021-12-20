ليوناردو: أتممنا صفقة ميسي في 3 أيام

كشف البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصيف كانت مفاجئة حتى بالنسبة للنادي الفرنسي.

وقال ليوناردو في مقابلة مع محطة "Europe 1" الإذاعية الفرنسية: "أتممنا الصفقة في 3 أيام، بصراحة فوجئنا لأننا تخيلنا أنه سيبقى في برشلونة".

ودافع ليوناردو عن أداء أيقونة برشلونة السابق، مع الفريق الباريسي، قائلا: "هل تريدون مناقشة أداء ميسي؟ أي شخص يسأل عن أدائه لا يفهم الإحصائيات، أول أشهر له في باريس كانت مذهلة، هو ومبابي تعاونا لتسجيل معظم أهداف الفريق هذا الموسم. لا أحد يطلب من ميسي قطع 12 كيلومترا في كل مباراة، هو يلعب كما لعب في الـ20 سنة الماضية".

وأضاف: "تتغير الأمور عندما يكون هناك لاعبون آخرون (مميزون) إلى جانب ميسي.. لكنه يستطيع التكيف لأنه عبقري، وعلى العباقرة الآخرين التكيف معه".

واضطر ليونيل ميسي (34 عاما) لمغادرة برشلونة خلال الميركاتو الصيف الماضي، منضما إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، بعد إخفاق النادي الكتالوني في تمديد عقده بسب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي وتحديد سقف الرواتب.

ومن جهة أخرى، أكد ليوناردو احترامه للأرجنتيني بوكتينيو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بقوله: "النادي لم يتصل بزيدان، لم نتحدث معه ولا مع أي مدرب آخر سواء الآن أو بعد إقالة توخيل".

المصدر: وكالات