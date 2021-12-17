أعلن نادي سبارتاك موسكو عن تعيين الإيطالي باولو فانولي في منصب المدير الفني للفريق الروسي لكرة القدم، الجمعة.

وقال النادي في بيان رسمي: "إن عقد المدرب الإيطالي البالغ من العمر 49 عاما سيستمر حتى نهاية موسم 2022-23 مع خيار التمديد لعام آخر".

وينضم للطاقم الفني للمدرب الإيطالي، مواطنوه: المساعد ماركو دوناديل، ومدرب حراس المرمى ماركو دزوكير، ومدرب اللياقة البدنية جيامبيرو أسكنزي وأندريا بيانكي محللا لأداء اللاعبين ومساعدا للمدرب.

ويأتي تعيين فانولي بديلا عن المدرب البرتغالي روي فيتوريا البالغ 51 عاما، والذي تمت إقالته هذا الأسبوع.

Официально: Паоло Ваноли – новый главный тренер «Спартака» 🇮🇹



Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год 📝



Benvenuto, Паоло! Желаем успешной работы в нашем клубе! 🔴⚪️ pic.twitter.com/maXRTQ0Jnt — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 17, 2021

وعمل فانولي مع المنتخب الإيطالي من عام 2010 إلى عام 2017، وقاد منتخب الشباب تحت 19 عاما إلى نهائي بطولة أوروبا، ثم كان مساعدا لمدرب منتخب "الأتزوري" الرئيسي.

وفي عام 2017، انضم فانولي إلى الطاقم الفني المساعد للمدرب أنطونيو كونتي في تشيلسي الإنجليزي ثم في إنتر ميلان الإيطالي.

وكلاعب، لعب فانولي كظهير أيسر ولاعب خط وسط للعديد من الأندية في إيطاليا.

ويحتل "سبارتاك" المركز التاسع في ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

في الوقت نفسه، صعد سبارتاك موسكو لدور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد صدارته ترتيب المجموعة الثالثة، إثر فوزه الثمين 1-0 على مضيفه ليجيا وارسو البولندي.

المصدر: sport-interfax