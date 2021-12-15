بالدموع سيرخيو أغويرو يعلن اعتزاله (فيديو)

أعلن المهاجم الأرجنتيني الدولي سيرخيو أجويرو لاعب برشلونة الإسباني اعتزال كرة القدم لأسباب صحية اليوم الأربعاء بعد ثبوت إصابته بمرض في القلب.

ليسدل اللاعب البالغ 33 عاما الستار على مسيرة حافلة في الملاعب استمرت على مدار 18 عاما أحرز خلالها أكثر من400 هدف.

وقال أغويرو وهو يبكي أمام عدد كبير في ملعب "كامب نو": "الهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو إبلاغكم بأنني قررت اعتزال كرة القدم. هذه لحظة صعبة للغاية لكني راض عن القرار الذي اتخذته".

وانضم مهاجم مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد السابق إلى برشلونة في صفقة انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم الحالي ونال المهاجم الأرجنتيني مساعدة طبية في الملعب بعدما اشتكى من ألم في الصدر خلال التعادل 1-1 مع ألافيس في الدوري في أواخر أكتوبر ونقل إلى مستشفى.

وأعلن برشلونة بعدها أن أغويرو سيغيب لثلاثة أشهر على الأقل بعد تقييم حالته.

وشارك أغويرو في خمس مباريات في كل المسابقات حتى الآن مع برشلونة وسجل هدفا واحدا في مباراة القمة أمام ريال مدريد بعد أن استهل الموسم بإصابة في ربلة الساق.

المصدر: "رويترز"