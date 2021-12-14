تعرف على موعد وتوقيت مواجهتي نصف نهائي كأس العرب "قطر 2021"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم غدا الأربعاء إلى قطر وبالتحديد إلى ملعبي "974" و"الثمامة" اللذان يستضيفان مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الأولى من المربع الذهبي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وستجمع المنتخبين المصري والتونسي على أرضية ملعب "974" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

أما المباراة الثانية، فتجمع المنتخب القطري "المضيف" مع نظيره الجزائري في تمام الساعة 22:00 على أرضية ملعب "الثمامة" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

وحجز منتخب تونس "نسور قرطاج" مقعدا له في "المربع الذهبي" للبطولة، على حساب نظيره العماني بفوزه عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.

بينما تأهل منتخب مصر "الفراعنة" إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب 2021، على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه 3-1 بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وتأهل "العنابي" القطري إلى نصف النهائي بعد فوزه العريض على نظيره الإماراتي بخماسية بيضاء، فيما بلغ المنتخب الجزائري قبل النهائي بعد تجاوزه نظيره المغربي بركلات الترجيح 5-3 عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

🔴مباراة خاصة لرباعي 🇹🇳 تونس @FTF_OFFICIELLE

🔴🇪🇬 المنتخب المصري @EFA في منحنى تصاعدي

🔴🇩🇿 بلايلي جاهز ونحو عودة بونجاح كأساسي @LesVerts

🔴🇶🇦 قطر @QFA بهجوم ناري تطمح لبوغ النهائي



✍ نقدم لكم مواجهتي نصف نهائي كأس العرب #FIFArabCup 👇https://t.co/5sMxXV0xImpic.twitter.com/0PwlQOjYgz — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 14, 2021

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وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا وصل منها 4 فرق للمربع الذهبي، هي منتخبات مصر وتونس والجزائر وقطر.

المصدر: RT