صلاح أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2021.. ومحرز أفضل صانع ألعاب

أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS"، أمس الأحد، عن الفائزين بجوائز الأفضل في قارة إفريقيا خلال العام الجاري 2021.

وفاز المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب إفريقي في العام الجاري، فيما فاز الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي بلقب أفضل صانع ألعاب في القارة السمراء.

ونال الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب بلاده، لقب أفضل مدرب للمنتخبات، بعد المستوى الرائع للفريق وسلسلة انتصاراته هذا العام.

وفي باقي الجوائز، فاز الحارس السنغالي إدوارد ميندي نجم تشيلسي الإنجليزي، بلقب أفضل حارس إفريقي خلال 2021.

وحصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري على لقب أفضل مدرب إفريقي على مستوى الأندية، بعدما قاد الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والحصول على المركز الثالث ببطولة العالم للأندية.

وحصل الجنوب إفريقي فيكتور غوميز، على لقب أفضل حكم إفريقي، كما نال البوركيني لاسينا تراوري لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني على لقب أفضل لاعب صاعد تحت 20 عاما.

المصدر: iffhs.com