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شاهد.. فريق برشلونة يطير إلى السعودية للمشاركة بكأس مارادونا (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. فريق برشلونة يطير إلى السعودية للمشاركة بكأس مارادونا (فيديو وصور)
Reuters
صورة للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا
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غادرت بعثة نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، نحو العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لمواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني على كأس مارادونا غدا الثلاثاء ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتمثل المباراة التي تجمع فريقي مارادونا تخليدا لذكرى الأسطورة الأرجنتيني، الذي لعب في صفوف بوكا جونيورز قبل أن ينتقل إلى برشلونة، ويصبح أحد نجومه.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثامن على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 24 نقطة.

المصدر: RT

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