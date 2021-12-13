شاهد.. فريق برشلونة يطير إلى السعودية للمشاركة بكأس مارادونا (فيديو وصور)

غادرت بعثة نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، نحو العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لمواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني على كأس مارادونا غدا الثلاثاء ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتمثل المباراة التي تجمع فريقي مارادونا تخليدا لذكرى الأسطورة الأرجنتيني، الذي لعب في صفوف بوكا جونيورز قبل أن ينتقل إلى برشلونة، ويصبح أحد نجومه.

🔥 المباراة المقبلة 🔥



⚽ برشلونة 🆚 بوكا جونيورز



🏆 كأس دييغو مارادونا



🏟️ مرسول بارك، الرياض



⏲️ مساء الثلاثاء في الأوقات التالية:



⏰5:00🇲🇷

⏰6:00🇪🇸 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰7:00🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴

⏰8:00🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰9:00🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/2rWChstWED — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 12, 2021

✈️ On our way to Riyad



👀 Maradona Cup only on Barça TV+: https://t.co/n8TontatgUpic.twitter.com/BLnbvetYWW — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 13, 2021

Xavi ya habibi pic.twitter.com/m7dxYcV1qM — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 13, 2021

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثامن على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 24 نقطة.

المصدر: RT