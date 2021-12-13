مدافع منتخب بلجيكا يغادر فريقه الياباني

أعلن نادي فيسل كوبي، المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن توماس فيرمالين، مدافع منتخب بلجيكا، ترك الفريق بعد انتهاء عقده.

#OTD in 2009: Thomas Vermaelen scored on his debut in a 6-1 win over Everton. He was later named in the PFA Team of the Year for that season (09/10). pic.twitter.com/0tmQleJeUF — Throwback Arsenal (@ThrowbackAFC) August 15, 2021

ووقع فيرمالين عقدا لعامين ونصف العام مع الفريق الياباني في 2019 بعد الرحيل عن برشلونة، وساعد فيسل كوبي على الفوز بكأس الامبراطور في ذلك العام، وهو أول لقب محلي يحققه النادي.

وكان اللاعب البالغ 36 عاما ضمن التشكيلة التي بلغت الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2020، واحتلت المركز الثالث في الدوري الياباني لتتأهل للبطولة القارية العام المقبل.

المصدر: "رويترز"