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شاهد.. الهدف "الذهبي" في الدوري الأمريكي

الرياضة

شاهد.. الهدف
Reuters Soobum Im
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توج نادي نيويورك سيتي بلقب كأس الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على بورتلاند تيمبرز (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، فجر يوم الأحد.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، فقد وضع المهاجم الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس فريق نيويورك سيتي في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم التشيلي فيليبي مورا بهدف التعادل لبورتلاند عندما كان الوقت الأصلي للمباراة يلفظ أنفاسه الأخيرة في استاد يانكي.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية البطل، بعد أن آل الوقت الإضافي إلى التعادل السلبي.

وحسم المدافع البيروفي ألكسندر كالينس سلسلة ركلات الترجيح لصالح نادي نيويورك، بعد أن ترجم الركلة الخامسة الحاسمة إلى هدف الفوز "الذهبي" الرابع لفريقه.

وصعد نيويورك إلى نهائي كأس الدوري الأمريكي بعد فوزه بلقب القسم الشرقي على حساب فيلادلفيا، في الوقت الذي فاز فيه بورتلاند بلقب القسم الغربي على حساب ريال سالت ليك.

المصدر: وكالات 

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