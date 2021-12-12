شاهد.. الهدف "الذهبي" في الدوري الأمريكي

توج نادي نيويورك سيتي بلقب كأس الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على بورتلاند تيمبرز (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، فجر يوم الأحد.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، فقد وضع المهاجم الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس فريق نيويورك سيتي في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

New York City take the lead in the MLS Cup final! 🔥 pic.twitter.com/6KRF3dU8Zx — ESPN FC (@ESPNFC) December 11, 2021

ورد المهاجم التشيلي فيليبي مورا بهدف التعادل لبورتلاند عندما كان الوقت الأصلي للمباراة يلفظ أنفاسه الأخيرة في استاد يانكي.

PORTLAND EQUALIZE IN THE LAST MINUTE OF THE MLS CUP! 🤯 pic.twitter.com/NGBvvAjAe8 — ESPN (@espn) December 11, 2021

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية البطل، بعد أن آل الوقت الإضافي إلى التعادل السلبي.

وحسم المدافع البيروفي ألكسندر كالينس سلسلة ركلات الترجيح لصالح نادي نيويورك، بعد أن ترجم الركلة الخامسة الحاسمة إلى هدف الفوز "الذهبي" الرابع لفريقه.

THEY'VE DONE IT!



THE MOMENT NYCFC BECAME MLS CUP CHAMPIONS! 👏 pic.twitter.com/70YOS0iE59 — ESPN FC (@ESPNFC) December 11, 2021

وصعد نيويورك إلى نهائي كأس الدوري الأمريكي بعد فوزه بلقب القسم الشرقي على حساب فيلادلفيا، في الوقت الذي فاز فيه بورتلاند بلقب القسم الغربي على حساب ريال سالت ليك.

المصدر: وكالات