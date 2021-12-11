الجزائر على موعد مع معادلة رقم قياسي تاريخي.. فهل يكون على حساب المغرب؟

تنتظر الجماهير الجزائرية والمغربية بشغف كبير، متابعة المواجهة النارية التي ستجمع اليوم السبت، بين منتخبي بلديهما في ربع نهائي كأس العرب المقامة بقطر.

ويقول العديد من المتابعين إن الفائز من هذه المباراة سيكون حتما في النهائي، وربما بطلا لكأس العرب، إذ أن المنتخبين أبرزا أنيابهما منذ البداية وفرضا نفسيهما مرشحين قويين لنيل اللقب.

وبدأ المغرب بقوة منافسات كأس العرب بفوزه برباعيتين نظيفتين على كل من فلسطين والأردن، فيما تخطى السعودية بهدف نظيف ليتأهل في صدارة مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة.

من جهتها، تأهلت الجزائر ثانية عن المجموعة الرابعة بفارق اللعب النظيف عن مصر، بعدما تعادلا بالنقاط (سبع نقاط) وفارق الأهداف (سبع نقاط)، إذ فازت الجزائر على السودان برباعية نظيفة، و2-0 على لبنان، قبل أن تتعادل مع مصر 1-1.

الجزائر على موعد مع معادلة رقم قياسي

يتطلع منتخب الجزائر في مباراة المغرب للفوز من أجل بلوغ المربع الذهبي لكأس العرب، وأيضا لمعادلة رقم قياسي تاريخي لإيطاليا، صاحبة أطول سلسلة "بلاهزيمة" لمنتخبات العالم.

ووصل المنتخب الجزائري بعد تعادله مع مصر 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، إلى المباراة رقم 36 تواليا دون تلقي أي هزيمة، وهو ما وضع الفريق في المرتبة الثانية عالميا متفوقا على منتخبي إسبانيا (35 مباراة متتالية دون هزيمة)، والبرازيل (35)، وخلف منتخب إيطاليا صاحب الرقم القياسي بعد توقف سلسلته عند 37 مباراة.

ولم يتلق منتخب الجزائر أي هزيمة منذ عام 2018، وتحديدا منذ شهر أكتوبر عندما سقط أمام بنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا بخسارة بهدف نظيف، لتستمر سلسلته والتي قد يعززها في حال فوزه على المغرب، وقد تتوقف حال خسارته أمام "أسود الأطلس".

المصدر: RT + وكالات