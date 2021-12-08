رسميا.. السد القطري يتعاقد مع خليفة تشافي

أعلن نادي السد، بطل الدوري القطري لكرة القدم، تعاقده مع المدرب الإسباني خافي غارسيا لتولي تدريبه، خلفا لمواطنه تشافي المنتقل لتدريب برشلونة الشهر الماضي.

وكتب النادي على حسابه في "تويتر": "خافي غارسيا مدربا للزعيم"، مضيفا أنه سيتم تقديم المدرب اليوم الأربعاء في مؤتمر صحافي بصالة علي بن حمد العطية.

OFFICIAL: Javi Gracia will be the new coach of #AlSadd



He will be presented tomorrow at 11 AM at the conference hall of Ali Bin Hamad Al Attiyah Arenapic.twitter.com/NkFbFkOITN — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) December 7, 2021

وحمل غارسيا (51 عاما)، ألوان أتلتيك بلباو وريال سوسييداد وفياريال من بين عدة أندية إسبانية كلاعب وسط دفاعي.

وبعدما استهل مشواره التدريبي في 2004، أشرف على عدة أندية بينها أوساسونا، وروبين قازان الروسي، وواتفورد الإنجليزي، وفالنسيا الإسباني.

وقاد غارسيا، نادي واتفورد إلى نهائي كأس إنجلترا عام 2019 للمرة الثانية في تاريخه (خسر 0-6 ضد مانشستر سيتي)، لكنه أقيل في الموسم عينه.

وكان السد اتفق مطلع الشهر الماضي مع برشلونة للتخلي عن لاعب الوسط السابق تشافي، لتدريب الفريق الكتالوني، بعدما قاد النادي القطري إلى لقب الدوري وكأس الأمير في آخر سنتين.

المصدر: وكالات