شاهد.. الجزائر تهز شباك مصر في كأس العرب 2021
Reuters /Amr Abdallah Dalsh
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تقدم المنتخب الجزائري على نظيره المصري (1-0) في المباراة الجارية بينهما اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة الختامية ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.
وسجل المدافع الجزائري محمد أمين توغاي هدف التقدم لمنتخب "محاربي الصحراء" مبكرا في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.
فيديو | #الجزائر تتقدم 1 - 0 #مصر عبر توقاي د19 ... #مونديال_العربpic.twitter.com/xrYd1KDB3X— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021
المصدر: RT
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