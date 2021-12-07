صلاح يحتفي بعودة تريزيجه (صور)

احتفى النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، بعودة مواطنه محمود حسن تريزيجه مهاجم أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، إلى الملاعب بعد ثمانية أشهر من الغياب، بسبب الإصابة.

وتعرض تريزيجه لإصابة الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، بعد احتكاك مع الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول خلال مباراة بين فريقيهما في أبريل الماضي.

وخاض تريزيجه أول مباراة له بعد الإصابة مع فريق أستون فيلا تحت 23 عاما، أمس الاثنين، ضد غريمه اللدود برمنغهام سيتي (3-3) في "ديربي" المدينة.

استبدال @Trezeguet بعد أداء رائع قدمه في أول ظهور له بعد العودة من الإصابة. 👏#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/ruhfydbCkg — أستون فيلا (@AVFCArabia) December 6, 2021

وسجل المهاجم المصري الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء، وهو الأول له منذ ثنائيته في مرمى فريق فولهام في 4 أبريل 2021.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" في خاصية "ستوري" صورا له خلال تدريباته وأخرى لتريزيجه: معلقا عليها: "لقد عاد @MahmoudTrezeguet" مرفقة برمز القلب واليدين.

instagram/mosalah

وأعلن أستون فيلا عبر حسابه على موقع "تويتر" عن عودة تريزيجه، قائلا: "إنه يقترب من العودة بشكل جيد".

وانضم محمود حسن تريزيجيه (27 عاما) إلى صفوف أستون فيلا قادما من نادي قاسم باشا التركي في صيف 2019، وأحرز تسعة أهداف خلال 63 مباراة مع النادي الإنجليزي في جميع المسابقات وقدم خمسة تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات