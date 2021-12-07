باريس سان جيرمان يعلن غياب راموس عن لقاء بروج

يتواصل غياب سيرخيو راموس عن فريقه باريس سان جرمان، وبالتالي لن يكون بصحبة زملائه اليوم الثلاثاء، في المباراة ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا بحسب ما أعلن نادي العاصمة الفرنسية.

وجاء في البيان الطبي، أن قائد ريال مدريد السابق "يواصل عملية إعادة الاندماج التدريجي مع المجموعة للأيام الثلاثة المقبلة"، في خطوة كان "مخططا لها" بحسب ما أفاد مدرب الفريق الباريسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وكشف بوكيتينو، أن مشاركة راموس في عملية الإحماء أمس الاثنين مع زملائه كان مخططا لها "ثم واصل تمارينه الفردية في صالة الألعاب الرياضية. كان مخططا لذلك".

وخاض المدافع الإسباني، البالغ 35 عاما والذي أصيب عدة مرات هذا العام، أول مباراة له بقميص نادي العاصمة الفرنسية في 28 نوفمبر ضد سانت إتيان (3-1) في الدوري الفرنسي، لكنه غاب عن اللقاءين التاليين ضد نيس، ثم لنس بسبب "إجهاد عضلي" بحسب النادي.

وسيغيب راموس عن لقاء كلوب بروج المقرر في وقت لاحق اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، علما بأن هذه المباراة ستكون بمثابة تحصيل حاصل للفريق الباريسي الذي ضمن سلفا التأهل إلى الدور المقبل.

وقد يكون راموس جاهزا لظهوره الثاني فقط مع الفريق الباريسي الذي انضم إليه الصيف المنصرم بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وذلك حين يلتقي رجال بوكيتينو الأحد المقبل مع موناكو في الدوري المحلي.

المصدر: أ ف ب