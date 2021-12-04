روسيا تقصي ألمانيا وتواجه كرواتيا في نهائي كأس ديفيز بكرة المضرب
تأهل المنتخب الروسي إلى نهائي بطولة كأس ديفيز للتنس بعد تقدمه على نظيره الألماني بانتصارين دون مقابل في الدور نصف النهائي في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم السبت.
وحقق الفوز الأول لروسيا أندريه روبليوف المصنف خامسا عالميا بفوزه في المباراة الأولى بفئة الفردي على الألماني دومينيك كوبفر بمجموعتين نظيفتين: 6-4 و6-0 خلال 49 دقيقة.
50 minutes 😳@AndreyRublev97 dismantles Koepfer 6-4 6-0 to give RTF a 1-0 lead over Germany!#DavisCupFinals#byRakutenpic.twitter.com/AKeeK7DJ90— Davis Cup (@DavisCup) December 4, 2021
أما الفوز الثاني لروسيا بفئة الفردي فتكفل به دانييل مدفيديف المصنف الثاني عالميا بفوزه على يان لينارد شتروف بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و6 دقائق.
Clinical 💯@DaniilMedwed | #DavisCupFinals#byRakutenpic.twitter.com/ckgbGoPzpA— Davis Cup (@DavisCup) December 4, 2021
وسيلعب المنتخبان مباراة الزوجي في وقت لاحق اليوم ولكن نتيجتها لن تؤثر على تأهل روسيا إلى النهائي الأول لها منذ عام 2007، علما أنها توجت بلقب البطولة في مناسبتين عامي 2002 و2006.
وسيواجه المنتخب الروسي في النهائي المقرر غدا الأحد المنتخب الكرواتي الذي تغلب على نظيره الصربي في مواجهة المربع الذهبي الأولى أمس الجمعة.
المصدر: rsport.ria.ru
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