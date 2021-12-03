كريستيانو رونالدو يعلق على الانتصار المثير أمام أرسنال (صور)

نشر النجم البرتغالي لاعب فريق مانشيستر يونايتد كريستيانو رونالدو على حسابه الشخصي على "إنستغرام" صورا من مباراة فريقه ضد أرسنال، التي انتهت بثلاثية أحرز منها هدفين.

وكتب رونالدو معلقا على الصور: "عقولنا بالفعل على المباراة القادمة، وليس هناك وقت للاحتفال! كان فوز اليوم مهما جدا للعودة إلى المسار الصحيح، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى نصل إلى وجهتنا".

وأضاف "تهانينا لجميع زملائي في الفريق، روح رائعة الليلة! شكر خاص جدا لمشجعينا، لم نكن لنفعل ذلك بدونكم".

وبهدفيه اليوم، رفع رونالدو عدد أهدافه خلال مسيرته إلى 801 هدف، منها 115 هدفا مع المنتخب البرتغالي و130 هدفا مع مانشستر يونايتد و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي و 450 هدفا مع ريال مدريد الإسباني و101 هدف مع يوفنتوس الإيطالي.

وحقق فريق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على حساب أرسنال على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد أرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT