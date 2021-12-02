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شاهد.. رونالدو يسجل هدفه الـ800 خلال مسيرته

الرياضة

شاهد.. رونالدو يسجل هدفه الـ800 خلال مسيرته
Reuters
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حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي رقما مميزا خلال مباراة فريقه مع ضيفه أرسنال ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ" يوم الخميس.

وسجل رونالدو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ52 من عمر اللقاء.

وبهذا الهدف رفع النجم البرتغالي عدد أهدافه خلال مسيرته إلى 800 هدفا، منها 115 هدفا مع المنتخب البرتغالي و129 هدفا مع مانشستر يونايتد و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي و 450 هدفا مع ريال مدريد الإسباني و101 هدف مع يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن رونالدو عاد وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ70 ليمنح فوزا ثمينا لـ"الشياطين الحمر" بنتيجة 3-2.

كما رفع "الدون" رصيده من الأهداف خلال مسيرته إلى 801 هدف.

المصدر: RT

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