شاهد.. رونالدو يسجل هدفه الـ800 خلال مسيرته

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي رقما مميزا خلال مباراة فريقه مع ضيفه أرسنال ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ" يوم الخميس.

وسجل رونالدو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ52 من عمر اللقاء.

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الهدف رقم 800 لكرستيانو رونالدو pic.twitter.com/lvqFWlsGoR — ناصـر (@7neiit) December 2, 2021

وبهذا الهدف رفع النجم البرتغالي عدد أهدافه خلال مسيرته إلى 800 هدفا، منها 115 هدفا مع المنتخب البرتغالي و129 هدفا مع مانشستر يونايتد و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي و 450 هدفا مع ريال مدريد الإسباني و101 هدف مع يوفنتوس الإيطالي.

800 - Cristiano Ronaldo has scored the 800th goal of his professional career for club and country, scoring 129 of those for Man Utd (also 5 for Sporting, 450 Real Madrid, 101 Juventus, 115 Portugal). Remarkable. pic.twitter.com/kU7Z3zObAQ — OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2021

يذكر أن رونالدو عاد وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ70 ليمنح فوزا ثمينا لـ"الشياطين الحمر" بنتيجة 3-2.

كما رفع "الدون" رصيده من الأهداف خلال مسيرته إلى 801 هدف.

🎥 | هدف كريستيانو رونالدو من ركلة الجزاء. pic.twitter.com/EAxkM1XGsL — MUFC MEDIA (@4MUFCMEDIA) December 2, 2021

المصدر: RT