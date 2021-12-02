الدنماركي إريكسن يعود إلى التدريبات لأول مرة منذ أزمته القلبية في أمم أوروبا

بدأ كريستيان إريكسن التدرب بشكل منفرد في الدنمارك، عقب إعادة تأهيله بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020" الصيف الماضي.

ولم يلعب إريكسن البالغ 29 عاما منذ سقوطه في الملعب خلال المباراة الافتتاحية لـ"يورو 2020" التي خسرتها الدنمارك أمام فنلندا بهدف دون مقابل في الـ12 من يونيو الماضي.

ولكن كريستيان تعافى عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ونقل موقع "سكاي سبورتس" عن متحدث باسم نادي أودينسي بولدكلوب الدنماركي الذي لعب له إريكسن في فترة الناشئين: "تواصل إريكسن معنا، وهو يتدرب هنا بنفسه... من الطبيعي أن يتدرب هنا، خاصة أنه كان معنا في صغره ويعيش بالقرب من النادي، نحن سعداء لتوفير وسائل التدريب له".

🗣 "Eriksen reached out to us, and he is now training by himself."



Christian Eriksen has begun training at former club Odense Boldklub, following his rehabilitation after suffering a cardiac arrest at Euro 2020. — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 2, 2021

ولعب إريكسن مع أودينسي قبل أن ينتقل إلى أياكس في عام 2008، وانتقل بعدها إلى توتنهام في عام 2013 وشارك معه في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، قبل أن ينتقل العام الماضي إلى إنتر ميلان الإيطالي.

Christian Eriksen has started training by himself at his former club in Denmark, Odense Boldklub, for the first time since his cardiac arrest at EURO 2020.



A full recovery is still uncertain but we wish him the best! 🙏 pic.twitter.com/HyFZYbCTFK — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 2, 2021

المصدر: وكالات