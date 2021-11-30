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رغم المتحور الجديد.. الصين تؤكد موعد الألعاب الأولمبية الشتوية

الرياضة

رغم المتحور الجديد.. الصين تؤكد موعد الألعاب الأولمبية الشتوية
AFP JADE GAO
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قال متحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده تتوقع إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في الموعد المحدد رغم التحديات التي يمثلها ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وقال المتحدث تشاو لي جيان في إفادة صحفية الثلاثاء: "أعتقد أن المتحور الجديد سيشكل تحديا لجهودنا للوقاية من الفيروس ومكافحته".

وتابع:"لكن نظرا لأن الصين لديها خبرة في التعامل مع وباء كورونا والسيطرة عليه، أعتقد تماما أنها ستكون قادرة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية كما هو مقرر بسلاسة ونجاح".

وستقام الألعاب بين الرابع و20 فبراير بدون حضور جماهير من خارج البلاد مع وضع جميع الرياضيين والطواقم الفنية في فقاعة صحية يتم خلالها إجراء اختبارات يومية للكشف عن كوفيد-19.

وتطبق الصين واحدا من أكثر برامج الوقاية صرامة في العالم لاحتواء الوباء.

المصدر: "رويترز"

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