بالميراس يكمل عقد المتأهلين لكأس العالم للأندية.. بينها 3 أندية عربية (فيديو)

أكمل بالميراس البرازيلي عقد الأندية المشاركة في مونديال 2021 للأندية بحصوله على لقب بطل كأس الليبرتادوريس، بفوزه على مواطنه فلامينغو (2-1) بعد تمديد النهائي، الذي جمعهما يوم السبت.

وافتتح لاعب خط الوسط رافائيل فيغا التسجيل لفريق بالميراس مبكرا، في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية.

🏆🟢⚡️ Deyverson came off the bench, won possession, ran through and scored a huge @Palmeiras winner!



Verdão are CONMEBOL #Libertadores champions once again! pic.twitter.com/8mmfdaQf2g — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) November 27, 2021

ورد المهاجم غابرييل باربوسا بهدف التعادل عند الدقيقة 72 لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل من الفريقين، ويضطرا للجوء إلى شوطين إضافيين.

🔴⚫️🔥 Gabi Golazo for @Flamengo_en!



Gabriel Barbosa exchanged passes with De Arrascaeta before firing an excellent equalizer! pic.twitter.com/ExZ6OEJpaH — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) November 27, 2021

واقتنص المهاجم ديفيرسون بروم سيلفا هدف الفوز لنادي بالميراس في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الإضافي الأول.

🟢💥🏆 Champions @Palmeiras made the perfect start to the CONMEBOL #Libertadores Final!



Mayke pulled the ball back to the edge of the box to find Raphael Veiga who applied the composed finish! pic.twitter.com/pvCzXblycz — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) November 27, 2021

وأصبح بالميراس بذلك آخر المتأهلين إلى مونديال 2021، ليلتحق بكل من: الأهلي المصري (دوري أبطال إفريقيا)، تشيلسي الإنجليزي (دوري أبطال أوروبا)، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي (مرشح عن قارة أوقيانوسيا)، مونتيري المكسيكي (دوري أبطال الكونكاكاف)، الهلال السعودي (دوري أبطال آسيا)، إضافة إلى نادي الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف.

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وستقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية، يوم الاثنين، لتحديد المباريات والطريق نحو المباراة النهائية.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في شهر أكتوبر الماضي، دولة الإمارات، لاستضافة كأس العالم للأندية 2021، التي حصلت على شرف تنظيم مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخها بعد أعوام (2009 و2010 و2017 و2018)

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الفترة بين (9 و19) ديسمبر 2021، لكن تم تأجيلها لتقام في وقت لاحق، ومن المقرر إقامة البطولة في شهر فبراير 2022، على أن يتم التأكيد على هذا الموعد في مراسم حفل القرعة.

المصدر: وكالات