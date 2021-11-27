الشرطة الإيطالية تقتحم مقر نادي يوفنتوس

أعلنت الشرطة المالية في إيطاليا، اقتحامها مقر نادي يوفنتوس ومصادرتها منه وثائق ومستندات، في قضية التلاعب بالبيانات المالية للفريق.

وجاء في بيان رسمي أصدرته الشرطة أمس الجمعة، وأكدت خلاله أن عناصرها صادرت مستندات عديدة من مقر نادي يوفنتوس تخص السنوات المالية الثلاث الأخيرة: "بناء على طلب المدعي العام، قامت الشرطة المالية بالبحث في مقرات يوفنتوس في تورينو وميلانو عن أوراق تخص المعاملات المالية في الفترة بين 2019 و2021".

والوقائع تخص بشكل أساسي تزييف بعض الفواتير، ورواتب اللاعبين، وأجور الوكلاء، بالإضافة إلى أرباح النادي.

وذكرت تقارير إعلامية، أن رئيس نادي يوفنتوس، أندريا أنييلي، ونائبه بافل نيدفيد، إضافة إلى المدير الرياضي السابق للفريق، المدير الحالي لتوتنهام، فابيو باراتيتشي، سيكونون من الأشخاص الذين ستستمع إليهم الشرطة في هذا الموضوع.

المصدر: goal.com + وكالات





