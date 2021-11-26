هل يمكن أن تتواجه البرتغال وإيطاليا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر؟

ستكون أعين الجماهير الإيطالية والبرتغالية شاخصة، اليوم الجمعة، نحو زيوريخ، حيث تجري قرعة الملحق الأوروبي الفاصل المؤهل إلى نهائيات مونديال "قطر 2022".

وتنطلق مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت غرينيتش.

ووضع المنتخبان الإيطالي، بطل أوروبا في النسخة الأخيرة هذا الصيف، والبرتغالي، بطل النسخة التي سبقتها عام 2016، نفسيهما في موقف صعب بعد فشلهما في حجز بطاقة التأهل المباشر في دور المجموعات، بحلولهما في المركز الثاني خلف سويسرا وصربيا.

وحجزت عشرة منتخبات بطاقاتها المباشرة عن القارة العجوز، وتبقى ثلاث بطاقات ستحسم عن طريق الملحق بمشاركة 12 منتخبا.

وخلافا للنظام القديم، لن يقام الملحق بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل)، ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها إلى مونديال قطر.

وستحدد القرعة أماكن إقامة المباريات النهائية الثلاث، لكن في قبل النهائي ستكون أفضلية اللعب على الأرض من نصيب إيطاليا والبرتغال وروسيا وإسكتلندا والسويد وويلز، وستكون ضد منتخبات النمسا والتشيك ومقدونيا الشمالية وبولندا وتركيا وأوكرانيا.

ولا توجد عوامل أخرى مؤثرة عند سحب القرعة، ما يعني أن إيطاليا قد تصطدم بالبرتغال في المباراة النهائية الحاسمة على التأهل لكأس العالم، في قرعة ستكون قاسية على الطرفين.

المصدر: وكالات