صلاح يعادل رقما تاريخيا للأسطورة جيرارد

عادل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول رقما فريدا للأسطورة ستيفين جيرارد قائد "الريدز" السابق، بعد أن سجل هدفا في شباك بورتو البرتغالي مساء يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 70 من زمن المباراة التي جرت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد عادل صلاح رقم جيرارد بالتسجيل على ملعب "أنفيلد" ضمن دوري أبطال أوروبا، برصيد 14 هدفا.

وبات "الفرعون" المصري خامس أكثر لاعب تسجيلا لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا، برصيد 31 هدفا.

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ويتصدر القائمة كلا من الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإيفوار المعتزل ديدييه دروغبا برصيد 36 هدفا لكل منهما، ويليهما الفرنسي تييري هنري والهولندي رود فان نيستلروي برصيد 35 هدفا لكل منهما.

ويحتل النجم الإنجليزي السابق واين روني المركز السادس برصيد 30 هدفا.

ورفع محمد صلاح (29 عاما) رصيده إلى 6 أهداف، متساويا معادلا رقم زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، كأكثر من سجل لليفربول في دور المجموعات خلال موسم واحد (2017-2018).

المصدر: وكالات