 
مباشر
عاجل
إيران: إسرائيل شنت هجوما على أهداف بحرية إيرانية

شاهد.. لحظة مؤثرة لرونالدينيو وإيتو في قطر

الرياضة

شاهد.. لحظة مؤثرة لرونالدينيو وإيتو في قطر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rssm

شهد حفل إطلاق العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم "قطر 2022"، حركة غير عادية على كورنيش الدوحة، حيث التقى عشرات نجوم كرة القدم، بعد فراق طويل، إثر اعتزالهم قبل سنوات.

ونشرت شبكة "ESPN FC"، فيديو عبر حسابها في موقع "تويتر"، للحظة لقاء نجمي برشلونة السابقين، البرازيلي رونالدينيو والكاميروني صامويل إيتو، وعلقت  بعبارة "عندما يتم لم شمل أسطورتين".

وكان مشهد لقاء النجمين مؤثرا لعشاق "البارسا" ومحبي كرة القدم.

وظهر اللاعبان السابقان وهما يحتضان بعضهما البعض بحرارة، ثم تبادلا أطراف الحديث والابتسامة لا تفارق وجهيهما.

وكان رونالدينيو (41 عاما)، وإيتو (40 عاما)، من أبرز نجوم برشلونة في عهد المدرب الهولندي فراك ريكارد بين العامين 2004 و2008، وساهما خلال تلك الفترة في تتويج الفريق الكتالوني بعدة ألقاب، من بينها دوري أبطال أوروبا في 2006.

ورحل رونالدينيو عن برشلونة في العام 2008 ليخوض عدة تجارب لم تكلل بالنجاح قبل أن يعتزل كرة القدم في العام 2018.

أما إيتو، فقد غادر الفريق الكتالوني في العام 2009، وخاض تجربة ناجحة مع إنتر ميلان الذي توج معه بثلاثية تاريخية في العام 2010، قبل أن يتناقل بين عدة أندية ثم اعتزل بعدها كرة القدم في العام 2019.

المصدر: ESPN FC + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا