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محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي لموسم 2021

الرياضة

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي لموسم 2021
AFP
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فاز اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة رابطة الكرة الإنجليزية في شمال غرب إنجلترا "لادبروكس نورث ويست فوتبول" كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2021.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة "نورث ويست فوتبول"، كلا من محمد صلاح، ومدافع مانشستر سيتي روبن دياز، ولاعب مانشستر يونايتد لوك شاو.

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي تغريدة على موقع المدونات المصغرة "تويتر" قائلاً: "وسام آخر مستحق لمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021".

وتعتبر جائزة "نورث ويست فوتبول" من الجوائز الإقليمية المرموقة في شمال غرب إنجلترا.

المصدر: وكالات + "تويتر"

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