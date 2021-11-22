الاتحاد الإنجليزي يجدد عقد ساوثغيت

جدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عقد مدرب المنتخب الوطني الإنجليزي الأول غاريث ساوثغيت حتى نهاية عام 2024.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يسعدنا أن نؤكد أن غاريث ساوثغيت قد مدد عقده حتى العام 2024".

Here to stay 👊



We're delighted to confirm that Gareth Southgate has extended his #ThreeLions contract through to 2024. pic.twitter.com/X3SGaU168f — England (@England) November 22, 2021

وأضاف: "ساوثغيت الذي سيحتفل بمرور 5 سنوات على توليه تدريب المنتخب في نهاية الشهر الحالي، أشرف على حقبة إيجابية من التطور من خلال قيادته إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم (2018)، كما حقق أفضل نتيجة في نهائيات كأس أوروبا على مدى 55 عاما ببلوغه المباراة النهائية خلال الضيف الماضي".

ومن جهته، قال ساوثغيت في بيان بعد التجديد "أشعر بامتياز مدهش للإشراف على هذا الفريق. لدينا فرصة جميلة أمامنا وأنا أدرك تماما بأن اللاعبين وأنصار المنتخب يشعرون بالإثارة بما يمكن أن يحققه هذا الفريق".

وكان العقد السابق لساوثغيت مع الاتحاد الإنجليزي ينتهي في يوليو 2022، لكن نجاحه في قيادة منتخب "الأسود الثلاثة" إلى مونديال قطر الذي سيقام خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر من العام المقبل، عجل من تجديد العقد بين الطرفين لعامين إضافيين.

وسيكون ساوثغيت بالتالي على رأس الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا في بطولة كأس أوروبا المقبلة المقررة في ألمانيا عام 2024 والتي تبدأ تصفياتها في مارس 2023.

وكان ساوثغيت، استلم تدريب المنتخب الإنجليزي في سبتمبر عام 2016 بصورة مؤقتة خلفا لسام ألاردايس، قبل أن يتم تثبيته بشكل رسمي في منصبه بعد شهرين.

المصدر: وكالات