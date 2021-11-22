أول صورة لمجسم كأس العرب

نشر المعلق التونسي في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، عصام الشوالي، أولى الصور لكأس العرب، التي ستتنافس المنتخبات العربية للفوز بها في قطر.

وتستضيف قطر، بطولة كأس العرب في الفترة الممتدة بين 30 من الشهر الحالي و18 ديسمبر المقبل، وستلعب للمرة الأولى في تاريخها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي اختارها بدلا من كأس القارات لاختبار قدرات الدولة الخليجية على تنظيم كأس العالم في شتاء 2022.

📸🧨 الصورة الأولى | لكأس العرب التي ستستضيفها قطر نهاية الشهر الجاري ويتنافس عليها 16 منتخباً عربياً في الدوحة 🇶🇦 pic.twitter.com/pVZn0ReYXD — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 22, 2021

ما هو تصميم كأس العرب؟

نشر الشوالي أولى صور الكأس على حسابه في موقع "فيسبوك" وعلق قائلا: "مجسم ⁧كأس العرب من الذهب الخالص.. خريطة الوطن العربي.. حروف كلمة موطني للشاعر إبراهيم طوقان.. قاعدة صلبة من الذهب تمثل تكاتف ⁦‪العرب‬⁩.. تموجات تحاكي طرق تجارة ⁦‪العرب‬⁩ قديما".

وأطلقت بطولة كأس العرب للمرة الأولى عام 1963 بتنظيم من الاتحاد العربي لكرة القدم، ولكنها لم تلعب سوى 8 مرات لأسباب عديدة أبرزها مرتبط بالوضع السياسي والاقتصادي للدول العربية.

وقد توجت العراق باللقب أربع مرات وتحمل الرقم القياسي، فيما فازت السعودية بالكأس مرتين، وحصدتها كل من مصر والمغرب وتونس مرة واحدة.

وأقيمت آخر نسخة من كأس العرب عام 2012 في السعودية، وتوج بها المنتخب المغربي على حساب نظيره الليبي.

المصدر: وكالات