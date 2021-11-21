توقف مباراة ليون ومرسيليا بعد إلقاء الجماهير قارورة على رأس أحد اللاعبين (فيديو وصور)

توقفت مباراة أولمبيك ليون وضيفه أولمبيك مرسيليا ضمن الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد بعدما ألقت الجماهير قارورة مياه أصابت رأس دميتري باييه نجم الفريق الضيف.

Lyon - Marseille already suspended.



Dimitri Payet had received a bottle on the head thrown from the stands. #OLOMpic.twitter.com/VxAQttlV6Y — Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) November 21, 2021

وسقط باييه أرضا حيث كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية بعد خمس دقائق من البداية وطلب الحكم رودي باكيه من الفريقين العودة لغرف الملابس.

Lyon vs. Marseille has been suspended after Dimitri Payet was hit by a water bottle thrown from the stands pic.twitter.com/gsyd49FJfP — B/R Football (@brfootball) November 21, 2021

وخرج باييه من الملعب وهو يضع كيسا من الثلج على رأسه.

Le han dado un botellazo a Dimitri Payet mientras intentaba sacar un corner en el Lyon-Marsella. pic.twitter.com/Jo8lEBXagc — NIPORWIFI © (@niporwifi) November 21, 2021

وشهد الدوري الفرنسي العديد من حالات الشغب هذا الموسم وتم خصم نقطتين من نيس، واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ بعد اشتباك الجماهير مع لاعبي مرسيليا خلال مواجهة الفريقين في أغسطس الماضي.

⚡ А вот и видео инцидента, из-за которого остановили матч в Лионе.



В Пайета прилетает бутылка, игроку сразу прикладывают лед и оказывают помощь. Футболистов уводят с поле. Жесть. Просто жесть 😰 pic.twitter.com/1y7aDUZFYP — Матч ТВ (@MatchTV) November 21, 2021

وفي سبتمبر تأجلت بداية الشوط الثاني لمباراة لانس وليل في قمة الشمال لنحو نصف ساعة بعد اشتباك جماهير الفريقين قبل أن تقتحم مجموعة من الجماهير الملعب مما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب.

المصدر: رويترز