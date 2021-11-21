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توقف مباراة ليون ومرسيليا بعد إلقاء الجماهير قارورة على رأس أحد اللاعبين (فيديو وصور)

الرياضة

توقف مباراة ليون ومرسيليا بعد إلقاء الجماهير قارورة على رأس أحد اللاعبين (فيديو وصور)
AFP PHILIPPE DESMAZES
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توقفت مباراة أولمبيك ليون وضيفه أولمبيك مرسيليا ضمن الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد بعدما ألقت الجماهير قارورة مياه أصابت رأس دميتري باييه نجم الفريق الضيف.

وسقط باييه أرضا حيث كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية بعد خمس دقائق من البداية وطلب الحكم رودي باكيه من الفريقين العودة لغرف الملابس.

وخرج باييه من الملعب وهو يضع كيسا من الثلج على رأسه.

وشهد الدوري الفرنسي العديد من حالات الشغب هذا الموسم وتم خصم نقطتين من نيس، واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ بعد اشتباك الجماهير مع لاعبي مرسيليا خلال مواجهة الفريقين في أغسطس الماضي.

وفي سبتمبر تأجلت بداية الشوط الثاني لمباراة لانس وليل في قمة الشمال لنحو نصف ساعة بعد اشتباك جماهير الفريقين قبل أن تقتحم مجموعة من الجماهير الملعب مما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب.

المصدر: رويترز

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