إنتر ميلان يلحق الهزيمة الأولى بنابولي ويشعل الصراع على صدارة "الكالتشيو"

تغلب إنتر ميلان على ضيفه نابولي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح نابولي باب التسجيل في الدقيقة الـ17 عن طريق نجمه البولندي بيوتر زيلينسكي، قبل أن ينتفض الإنتر ويسجل ثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع كل من التركي هاكان كالهانوغلو من ركلة جزاء والكرواتي إيفان بيريسيتش والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقائق 25 و44 و61 على الترتيب.

وقلص نابولي الفارق بتسجيله لهدفه الثاني عن طريق نجمه البلجيكي درايس ميرتينز في الدقيقة الـ78، لكنه لم يكن كافيا لتجنب الخسارة الأولى هذا الموسم في الدوري.

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث وقلص الفارق إلى 4 نقاط مع نابولي وميلان اللذين يتشاركان الصدارة برصيد 32 نقطة.

المصدر: RT