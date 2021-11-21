إنتر ميلان يلحق الهزيمة الأولى بنابولي ويشعل الصراع على صدارة "الكالتشيو"
تغلب إنتر ميلان على ضيفه نابولي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وافتتح نابولي باب التسجيل في الدقيقة الـ17 عن طريق نجمه البولندي بيوتر زيلينسكي، قبل أن ينتفض الإنتر ويسجل ثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع كل من التركي هاكان كالهانوغلو من ركلة جزاء والكرواتي إيفان بيريسيتش والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقائق 25 و44 و61 على الترتيب.
وقلص نابولي الفارق بتسجيله لهدفه الثاني عن طريق نجمه البلجيكي درايس ميرتينز في الدقيقة الـ78، لكنه لم يكن كافيا لتجنب الخسارة الأولى هذا الموسم في الدوري.
Un match intenso che fa sorridere l'@Inter 🔥🔚— Lega Serie A (@SerieA) November 21, 2021
⚫🔵-🔵⚪: 3️⃣-2️⃣#InterNapoli#SerieATIM💎 #WeAreCalciopic.twitter.com/P87FS92RHp
وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث وقلص الفارق إلى 4 نقاط مع نابولي وميلان اللذين يتشاركان الصدارة برصيد 32 نقطة.
انتر ميلان 3 × 2 نابولي | أهداف المباراة#انتر_ميلان_نابولي#الدوري_الإيطالي— مسفر سبورت2 (@eep_gy) November 21, 2021
(@jmusfar) pic.twitter.com/ts0doB3YPH
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.