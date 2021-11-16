محمد صلاح بديلا في تشكيلة مصر أمام الغابون

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري تشكيل الفراعنة لخوض مواجهة الغابون، اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وشهد تشكيل الفراعنة بقاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على مقاعد البدلاء كما أجرى المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عدة تعديلات عن تشكيل مواجهة أنغولا الأخير على رأسها عودة محمد مجدي أفشة أساسيا بعد غياب.

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وجاء تشكيل الفراعنة على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



الدفاع: أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - أحمد فتحي - محمد حمدي.



الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.



الهجوم: محمد شريف- مروان حمدي - أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء الحراس الثلاثة محمد أبوجبل ومحمد صبحي ومحمود جاد بجانب أيمن أشرف ومحمد النني ومصطفى محمد ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد ياسين ومصطفى فتحي ومحمد صلاح ومحمد متولي "كناريا".

وضمن المنتخب المصري تأهله بشكل رسمي إلى المرحلة الأخيرة ضمن التصفيات المونديالية بغض النظر عن نتيجة مباراة الغابون بعدما اعتلى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن الغابون.

المصدر: "وكالات"