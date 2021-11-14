قطر تختتم مشاركتها الأوروبية "الشرفية" في أذربيجان (فيديو)

تعادل المنتخب القطري مع مضيفه الأذربيجاني (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأحرز المهاجم القطري المعز علي هدفي العنابي في الدقيقتين (23 و78)، بينما تكفل لاعب خط الوسط الأذربيجاني أمين محمدوف بهدفي منتخب بلاده في الدقيقتين (37 من ركلة جزاء، و67) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب باكو الأولمبي.

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وجاء هذا التعادل بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها العنابي أمام مضيفه الصربي (0-4)، في الجولة الماضية، في العاصمة بلغراد.

وانتهى بذلك مشوار المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية التي شارك فيها بدعوة من دون أن تحتسب نتائجه في المباريات باعتباره منظم كأس العالم 2022.

بينما تذيل المنتخب الأذربيجاني ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: وكالات