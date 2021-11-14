شاهد.. مدرب كرواتيا يذرف دموع الفرح
دخل المدير الفني للمنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش، في نوبة بكاء فرحا، بعد قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، في الجولة الأخيرة للتصفيات الأوروبية.
ونشر الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، مقطع فيديو يظهر فيه زلاتكو داليتش وهو يذرف دموع الفرحة بتأهل منتخب بلاده بصعوبة إلى مونديال قطر 2022.
Слезы счастья Златко Далича после матча с Россией. На хорватской Никольской сегодня будет громко, а мы теперь ждем соперников по стыкам 😐 pic.twitter.com/anr03I93Ep— Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021
وانتزع منتخب كرواتيا بطاقة العبور إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بشق الأنفس من ضيفه الروسي، بفوزه عليه بهدف وحيد جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الروسي فيودور كودريتسوف خطأ في مرماه عند الدقيقة 81 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ماكسيمير ستاديون" في العاصمة زغرب، أمام أكثر من 30 ألف متفرج وتحت أمطار غزيرة.
واحتل منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة، برصيد 23 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة على نظيره الروسي، الذي سيضطر لخوض الملحق الأوروبي المؤهل.
ويتأهل 13 منتخبا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وهي أبطال المجموعات العشر، بينما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية، وستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل)، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل القارة العجوز في مونديال قطر 2022.
المصدر: RT
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