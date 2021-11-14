بادوسا تبلغ نصف نهائي البطولة الختامية

فازت باولا بادوسا على ماريا ساكاري (7-6، و6-4)، في البطولة الختامية لموسم التنس في المكسيك، اليوم الأحد، لتضمن التأهل إلى نصف النهائي، بعد فوز أرينا سبالينكا على إيغا شيانتيك.

وأظهرت الإسبانية بادوسا، المصنفة سابعة، أنها تستطيع اللعب بقوة على مدار ساعتين وأربع دقائق في حرارة المكسيك العالية، لتحقق بذلك فوزها الثامن على التوالي في الفترة الأخيرة.

وسجلت بادوسا عشرة إرسالات ساحقة ضد منافستها اليونانية ساكاري، وواصلت الضغط عليها وكسرت إرسالها ثلاث مرات من 12 فرصة متاحة.

ولم يكن فوز بادوسا كافيا للتأهل، لكنها ضمنت الظهور في قبل النهائي، عقب فوز البيلاروسية، سبالينكا 2-6، و6-2، و7-5 على البولندية شيانتيك في مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وستحدد المواجهة بين سبالينكا وساكاري، غدا الاثنين، اللاعبة الثانية المتأهلة من هذه المجموعة إلى الدور قبل النهائي.

وتنقسم البطولة الختامية للسيدات إلى مجموعتين تضم كل منهما أربع لاعبات، على أن تتأهل الأولى والثانية من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

ولم تقم البطولة الختامية في الموسم الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، وكان من المقرر إقامتها هذا العام في مدينة شينتشين الصينية، قبل نقلها إلى المكسيك بسبب القيود على السفر في الصين.

المصدر: وكالات